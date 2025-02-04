Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Puppenspiel

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17
Puppenspiel

PuppenspielJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 17: Puppenspiel

43 Min.Ab 12

Unfall auf der Landstraße: Eine Frau musste ausweichen, weil sich ein Kleinkind auf der Fahrbahn befand. Doch statt eines Kindes finden die Polizisten nur eine Puppe. Deren Kleidung führt die Beamten auf eine heiße Spur. - Bei einem Ehepaar wurde eingebrochen. Die Kripo-Beamten entdecken Gaunerzinken am Haus der Bestohlenen - Symbole, mit denen die Verbrecher einen lohnenden Raub kennzeichnen. Die Diebe wussten einiges über ihr Opfer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen