SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 27.04.2025
Folge 9: Verkehrskontrolle mit Folgen

43 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle halten die Streifenpolizisten ein Auto mit kaputtem Blinklicht an. Dann stellt sich heraus, dass das Auto nicht nur gestohlen, sondern sogar zur Fahndung ausgeschrieben ist! - Eine Frau kommt auf die Wache, weil ihre gesamten Konten leergeräumt wurden. Sie vermutet, dass ein Hacker das Geld geklaut hat. Doch was die Beamten dann bei ihren Ermittlungen entdecken, macht die Bestohlene fassungslos.

SAT.1 GOLD
