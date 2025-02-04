Die Ruhrpottwache
Folge 8: Diamanten-Affäre
43 Min.Ab 12
Überfall auf ein Juweliergeschäft! Einen der beiden Diebe konnte die Mitarbeiterin einsperren. Ein zweiter bewaffneter Täter konnte flüchten. Die Mitarbeiterin berichtet, dass sie den Laden-Besitzer nicht erreicht. Ist er womöglich in Gefahr? - Eine Joggerin kommt mit zerrissener Kleidung auf die Wache. Sie wurde beim Sport im Wald von einem anderen Jogger sexuell belästigt. Ein Tipp auf Twitter führt die Polizisten schließlich einen Schritt näher zum Täter.
