SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 04.05.2025
Folge 10: Vaterinstinkt

43 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Schlägerei im Imbiss! Der Wirt schlägt mit einer Waffe auf einen anderen Mann ein. Die Polizisten schlichten den heftigen Streit und nehmen den Besitzer des Ladens mit auf die Wache. Doch der sorgt sich plötzlich nur noch um seine Tochter. - Eine Frau sucht verzweifelt Hilfe auf der Wache. Sie wurde Opfer von betrügerischen Handwerkern! Eine Reparatur sollte 100 Euro kosten, doch dann forderten sie 3000 Euro und wurden aggressiv. Daraufhin zahlte sie, um sich zu schützen.

SAT.1 GOLD
