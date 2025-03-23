Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 23.03.2025
Folge 2: Ums Ersparte gebracht

32 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12

Eine Nachbarin meldet einen Einbruch. Als die Polizisten eintreffen, ist der Täter noch vor Ort. Sie rammen die Tür auf, doch der Dieb bedroht sie mit einem Messer. Seiner Komplizin ist die Flucht bereits gelungen. Nackte Tatsachen: Ein Vater hat seine eigene Tochter auf dem Straßenstrich entdeckt. Nach einem Streit war sie von Zuhause ausgerissen. Seitdem suchten ihre Eltern nach ihr. Jetzt können sie nicht glauben, dass ihre Tochter freiwillig als Prostituierte arbeiten soll.

SAT.1 GOLD
