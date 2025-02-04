Die Ruhrpottwache
Folge 13: Sex, Drugs & Crash!
43 Min.Ab 12
Auf Streife beobachten die Polizisten, wie eine junge Frau panisch zu einem Auto rennt. Ein halbnackter Mann eilt ihr wütend hinterher und springt dann vor das losfahrende Auto. Doch die junge Frau rast einfach davon. - Schneewittchen reloaded: Eine Frau kommt mit ihrer kleinen Tochter und einem Korb voller Äpfel in die Wache. Der Korb stand vor ihrer Haustür. Doch die nette Geste entpuppt sich schnell als eine Gefahr für denjenigen, der in einen dieser Äpfel beißt ...
