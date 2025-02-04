Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skrupellose Geldeintreiber

Folge 10: Skrupellose Geldeintreiber

43 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Einbruch gerufen. Dubiose Kerle sollen im Haus mit einem Schlagstock rumlaufen. Plötzlich ertönen Hilfe-Rufe aus dem Garten. - Ein Ehepaar fährt mit einem geliehenen Wohnmobil zur Wache. Aufgeregt zeigen sie zwei Kripobeamten einen riesigen Blutfleck auf der Matratze. Ist hier etwas Schlimmes passiert? - Auf Streife entdecken die Polizisten ein junges Mädchen, das völlig orientierungslos wirkt.

