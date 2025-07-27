Schnitzel und SchutzgeldJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 8: Schnitzel und Schutzgeld
42 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Eine junge Frau wird brutal aus einem Restaurant geworfen und ruft die Polizei. Sie ist sich sicher, dass sie von drinnen einen Streit und laute Schmerzensschreie gehört hat. - Eine besorgte Mutter kommt zur Wache, weil sie denkt, ihre 17-jährige Tochter rutscht in die Prostitution ab. Sind unkenntliche Fotos, 4.500 Euro und ein mysteriöser Taschenkalender bereits eindeutige Beweise hierfür?
