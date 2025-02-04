Die Ruhrpottwache
Folge 9: Der unbekannte Camper
42 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden zu einem Campingplatz gerufen, weil es in einem Wohnwagen brennt und eine Dauercamperin verletzt wurde. Handelt es sich etwa um Brandstiftung? - Ein gut situierter Anzugträger betritt erzürnt die Wache, um eine Anzeige wegen mehrfachen Diebstahls aufzugeben. Der Täter sei ein elfjähriger Junge. Ob der Bank-Filialleiter hier auf der richtigen Fährte ist?
