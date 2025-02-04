Die Ruhrpottwache
Folge 7: Wer hat mein Kind entführt?
43 Min.Ab 12
Auf einer Streifenfahrt werden die Beamten von einem Wagen in Höchstgeschwindigkeit überholt. Beim Aufnehmen der Verfolgungsjagd rast plötzlich ein weiteres Fahrzeug an ihnen vorbei. Auch der Einsatz von Blaulicht und Martinshorn lässt weder den einen noch den anderen Fahrer die Geschwindigkeit drosseln. Plötzlich gibt es einen lauten Knall und das Unglück ist passiert: Ein Verkehrsunfall hat sich ereignet.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick