Die Ruhrpottwache
Folge 20: Freundin zum Klauen gezwungen
42 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Einkaufsstraße gerufen, in der eine Passantin einen Diebstahl beobachtet haben soll. Vor Ort müssen sie erst einmal den Streit zwischen den zwei Frauen schlichten. Angeblich hat die Nichte die eigene Tante bestohlen! - Ein Mann kommt auf die Wache, um die Cousine seiner Frau anzuzeigen. Diese soll seine Frau um 2.000 Euro erleichtert haben. - Und: Die Streifenpolizisten entdecken auf einer Landstraße ein Auto, das Schlangenlinien fährt.
