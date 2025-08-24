Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17vom 24.08.2025
43 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Die Beamten werden wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Mann bedroht eine Frau mit einem Butterfly-Messer. Als dieser die Polizei entdeckt, rastet er aus. - Mutter und Tochter betreten aufgebracht die Wache. Die Tochter erzählt den Tränen nahe, dass sie in ihrem Nagelstudio bestohlen wurde - und das von städtischen Wasserwerksmitarbeitern!

