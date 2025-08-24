Die Ruhrpottwache
Folge 17: Das Findelkind
43 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Die Beamten werden wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Mann bedroht eine Frau mit einem Butterfly-Messer. Als dieser die Polizei entdeckt, rastet er aus. - Mutter und Tochter betreten aufgebracht die Wache. Die Tochter erzählt den Tränen nahe, dass sie in ihrem Nagelstudio bestohlen wurde - und das von städtischen Wasserwerksmitarbeitern!
