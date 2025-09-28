Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Brutal Abgedrängt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5vom 28.09.2025
Brutal Abgedrängt

Brutal AbgedrängtJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 5: Brutal Abgedrängt

43 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Die Polizei erhält einen Notruf: Ein Pkw-Fahrer wird von einem anderen Pkw-Fahrer massiv bedrängt. Warum versucht der eine nur den anderen mit Gewalt von der Straße zu drängen? - Die Kripobeamten wurden zum Stadion gerufen, da dort eingebrochen wurde. Vor Ort hören sie Schreie aus dem Stadion und sehen, wie ein komisch angezogener Mann über das Spielfeld rennt. Was hat diese skurrile Szene zu bedeuten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen