Die Ruhrpottwache

Trauriger Absturz

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 35
Folge 35: Trauriger Absturz

43 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten werden auf einen Streit vor einer Kirche aufmerksam. Sie beobachten wie zwei Männer in eine Rangelei geraten und die verzweifelte Braut sie zu trennen versucht. Was hat es nur mit dem Streit am schönsten Tag eines jeden Brautpaares auf sich? Die Kripobeamten sind nach einem Einsatz auf dem Weg zur Wache, als sie Zeugen werden, wie zwei mit Horrormasken maskierte Männer vor einem Fahrschul-PKW auf einen am Boden liegenden Mann einprügeln.

