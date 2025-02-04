Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Ausgeknipst

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 58
Folge 58: Ausgeknipst

43 Min.Ab 12

Ein Fotograf und ein 23-Jähriger tragen im Hinterhof des Fotoladens einen Streit mit Fäusten aus. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann der Bruder der Praktikantin ist, der eine besorgniserregende SMS von ihr erhalten hat: Der Fotograf hat anzügliche Bilder von ihr gemacht und droht nun, diese zu veröffentlichen. - In einem Baumarkt herrscht das reinste Chaos: Es gab einen bewaffneten Raubüberfall, bei dem die Nichte der Geschäftsführerin schwer verletzt wurde!

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
