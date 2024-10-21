Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Konsequenzen

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 21.10.2024
Folge 24: Konsequenzen

34 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Doreen erzählt Dr. Berg vom Vorfall im OP, angeblich durch einen anonymen Hinweis. Da ihre Intrige nicht den gewünschten Effekt erzielt, hilft sie erneut nach. Lea wird klar, dass sie Konsequenzen ziehen muss. Nico sorgt sich um Johnny, der nach einem Motorradunfall in die Klinik eingeliefert wird. Als Johnny außer Lebensgefahr ist, nähern sich die beiden wieder an. Lars und Andreja suchen nach einer Lösung für ihr Mäuseproblem, mit einem unvorhersehbaren Ende.

SAT.1
