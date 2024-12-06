Die Spreewaldklinik
Folge 71: Neue Liebe?
34 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Nico ist sich ihren Gefühlen für Radu unsicher. Von einer Patientin wird sie dazu ermutigt, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Die Lage zwischen Doreen und Paul ist angespannt. Als Paul mit seinen Gedanken woanders ist und auf ihre romantischen Aufmerksamkeiten nicht eingeht, stellt sie in endgültig zur Rede. Derweil genießen Lea und Erik ihre Beziehung in vollen Zügen. Dr. Berg bestätigt ihren Vater Richard darin, das Jobangebot aus Bali anzunehmen. Wird er Börnow verlassen?
