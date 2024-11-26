Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Ohnmacht

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 26.11.2024
Ohnmacht

Die Spreewaldklinik

Folge 63: Ohnmacht

34 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Während Doreen in der Klinik ins künstliche Koma versetzt werden muss, haben Paul, Lea und Nico zu Hause einen familiären, nahen Moment. Vivian und Erik suchen mit Hochdruck nach der Ursache für Doreens Zustand, doch dann entdeckt Nico einen entscheidenden Hinweis, der endlich zur Diagnose führt. Als herauskommt, dass Doreen eventuell eine Spenderniere brauchen wird, bietet sich Nico direkt an, ohne zu wissen, dass sie und Doreen nicht blutsverwand sind.

SAT.1
