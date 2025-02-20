Verguckt oder vergurkt?Jetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 67: Verguckt oder vergurkt?
34 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Andrejas Versöhnungsaktion läuft zwar chaotisch, ist aber am Ende erfolgreich. Um Radu Zeit für Nicos Überraschung zu verschaffen, lädt Lars Nico auf ein E-Kahn ein. Doch der Motor fällt aus, und sie sitzen ohne Handys fest. Gitta entdeckt Leas versteckte Liebes-Botschaft an Erik und überreicht sie ihm. Was wird Erik tun? Ist er bereit dazu, die Beziehung zu vertiefen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick