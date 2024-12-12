Die Spreewaldklinik
Folge 75: Gebrochene Herzen
34 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Lea ist erschüttert, als Erik sie wegen des Fremdkusses konfrontiert und die Beziehung beendet. Er ist zutiefst getroffen und jeder Gesprächsversuch scheint schief zu gehen, gibt es noch Hoffnung für die beiden? Währenddessen kümmert Lea sich um Vera, die weiter unter ihren Eheproblemen leidet. Paul überlegt, Doreen die Wahrheit zu sagen. Nico und Radu versuchen, ihr Tête-à-Tête im Bereitschaftsraum zu verheimlichen und bringen so den nichtsahnenden Dr. Wemuth in die Bredouille.
