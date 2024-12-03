Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Herzklopfen

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 03.12.2024
Herzklopfen

HerzklopfenJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 68: Herzklopfen

34 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Nach ihrer Kahn-Panne erreichen Nico und Lars das Ufer, müssen aber ohne Handys ihren Weg aus dem Spreewald nach Hause finden. Als Nico von einer Wespe gestochen wird und allergisch reagiert, spitzt sich die Lage zu. Während Gitta und Radu eine Überraschung für Nico vorbereiten, wundern sie sich, dass sie noch nicht aufgetaucht ist. Auch Lars ist verschwunden und nicht erreichbar. So machen sich Lea, Erik und Paul auf die Suche. Können sie die beiden rechtzeitig finden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen