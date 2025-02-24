Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Königskinder

SAT.1Staffel 1Folge 72vom 24.02.2025
Königskinder

Die Spreewaldklinik

Folge 72: Königskinder

34 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Paul plant, Doreen mit einer großen Geste zu überraschen. Nico und Radu werden in einem intimen Moment von Gitta überrascht. Doch Gitta und Dr. Wemuth haben einen Plan, die beiden zusammen zu bringen. Nachdem Richard seine Tochter nicht mehr persönlich antreffen konnte, reist er nach Bali ab und hinterlässt seiner Babsi nur einen Brief.

