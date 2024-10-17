Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 17.10.2024
34 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Während Radu mit den Konsequenzen des Tablettenblisterfundes in seinem Spind konfrontiert wird, beteuern sowohl er als auch Johnny ihre Unschuld. Nico weiß nicht, wem sie glauben soll. Gitta findet heraus, dass die Popularität des Bücherwagens einer Schmuddellektüre zuzurechnen ist, und versucht, die drei Bände aus dem Verkehr zu ziehen. Erik ist erleichtert, dass es seinem Bruder besser geht, doch als Lars sich bedanken will, kommt es zu einem Missverständnis.

