Die Spreewaldklinik
Folge 35: Alles nur aus Liebe
34 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Während Radu mit den Konsequenzen des Tablettenblisterfundes in seinem Spind konfrontiert wird, beteuern sowohl er als auch Johnny ihre Unschuld. Nico weiß nicht, wem sie glauben soll. Gitta findet heraus, dass die Popularität des Bücherwagens einer Schmuddellektüre zuzurechnen ist, und versucht, die drei Bände aus dem Verkehr zu ziehen. Erik ist erleichtert, dass es seinem Bruder besser geht, doch als Lars sich bedanken will, kommt es zu einem Missverständnis.
