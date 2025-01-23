Die Spreewaldklinik
Folge 4: Alles auf eine Karte
34 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Nachdem Lea unverhofft in der Datsche von Chefärztin Dr. Berg ein neues Zuhause findet, gerät sie an ihrem ersten Arbeitstag mit ihrem Kollegen Erik aneinander. Die Reibereien bekommt auch Doreen mit und wittert eine erste Chance, Lea wieder loszuwerden. Doch die Chefärztin will sich ein eigenes Bild machen. Währenddessen stehen Eriks kleinem Bruder Lars die Schulden bis zum Hals. Er lässt sich, um seine Kneipe das "Sägewerk" zu retten, auf ein riskantes Spiel ein.
