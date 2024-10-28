Die Spreewaldklinik
Folge 42: Unbeantwortete Fragen
35 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Als Nico übermüdet zur Arbeit kommt und ihr deshalb ein Fehler unterläuft, macht Lea ihr eine klare Ansage. Trotzdem steht sie bedingungslos zu ihr. Dr. Berg freut sich über die neue Nähe zu ihrem Vater, ist aber von seiner Allgegenwärtigkeit überfordert. Können die beiden sich trotzdem arrangieren? Gitta hat keine Lust, sich um den anstrengenden Dauerpatienten Hannes Körner zu kümmern - bis sie entdeckt, dass die beiden eine ungewöhnliche Leidenschaft teilen.
