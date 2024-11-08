So nah und doch so fernJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 51: So nah und doch so fern
35 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Doreen erkennt, dass ein Umzug nach Spanien der einzige Weg ist, um Nico von Lea fernzuhalten. Während sie und Paul ihre Pläne schmieden, vertieft sich Leas Beziehung zu Nico, und auch Radu schöpft neue Hoffnung. Doch alles zerbricht, als die Umzugspläne bekannt werden und Nico zustimmt. Erik bekommt große Probleme, als die Frau seines Patienten ihm mit einer Klage droht. Richard will Andreja beim Rommé besiegen - notfalls durch Betrug.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick