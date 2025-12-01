Nachwuchs bei Tarek und ChristinaJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Nachwuchs bei Tarek und Christina
21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Tarek und Christina begutachten ein Haus in Fullerton, Kalifornien. Es hört sich nach einem Angebot an, das man nicht abschlagen kann. Als sie sich die Hauswände jedoch genauer ansehen, fallen ihnen überall Risse auf. Tarek muss außerdem den Großteil der Restaurierungsarbeiten übernehmen, denn Christina ist hochschwanger.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Discovery Media Ventures Ltd., Bildrechte: 2019, Discovery, Inc. All Rights Reserved./
