sixxStaffel 5Folge 8vom 07.02.2026
Folge 8: Das 60er-Jahre Haus

20 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Tarek und Christina bekommen ein hervorragendes Angebot in einer wunderschönen Gegend in Costa Mesa. Mit drei geräumigen Schlafzimmern und zwei Bädern bietet das Haus eine Menge Platz. Doch der Umbau funktioniert nicht ganz reibungslos. Werden die beiden das Objekt letztendlich mit Gewinn verkaufen? Oder machen sie wohlmöglich ein Verlustgeschäft?

sixx
