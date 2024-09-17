Die Superduper Show
1 StaffelAb 6
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Die Superduper Show
In "Die Superduper Show" sucht Katrin Bauerfeind "Die Superduper Show". Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern. Das Studiopublikum entscheidet: Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends?
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