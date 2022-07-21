Doppelt kocht besser
Folge vom 21.07.2022: Blumenkohl mit Croutons
Folge vom 21.07.2022
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister: Anna (43) & Isabella (41), Christian (41) & Peter (38) sowie Julia (21) & Michi (29).