Doppelt kocht besser
Folge vom 08.08.2022: Cordon Bleu und Kartoffel-Gurken-Salat
43 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Katharina (49) & Tim (48), Dagmar (55) & Jens (53) sowie Denise (29) & Dominik (31).