SAT.1Folge vom 15.08.2022
43 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Marco (53) & Eric (56), Aleks (33) & Timo (30) sowie Susanne (52) & Bernd (56).

