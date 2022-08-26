Geschnetzeltes mit SemmelknödelJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 26.08.2022: Geschnetzeltes mit Semmelknödel
43 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister Martin (56) & Torsten (51), Jana (24) & Mayra (27) sowie Roby (50) & Laura (52).