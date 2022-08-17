Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Offene Lasagne mit Lachs

SAT.1Folge vom 17.08.2022
Offene Lasagne mit Lachs

Offene Lasagne mit LachsJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 17.08.2022: Offene Lasagne mit Lachs

43 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Offene Lasagne mit Lachs: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Liebespaare Yvonne (43) & Hubertus (43), Nina (52) & Michael (65) sowie Charlene (26) & Marcel (36) an.

Alle verfügbaren Folgen