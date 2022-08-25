Hähnchenbruststreifen mit AvocadoJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 25.08.2022: Hähnchenbruststreifen mit Avocado
43 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freund:innen: Jörn (40) & Christian (43, Barbara (55) & Heike (55) sowie Dino (42) & Roman (36).