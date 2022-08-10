Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Gefüllter Eierkuchen mit Hühnchen

SAT.1Folge vom 10.08.2022
Gefüllter Eierkuchen mit Hühnchen

Gefüllter Eierkuchen mit HühnchenJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 10.08.2022: Gefüllter Eierkuchen mit Hühnchen

43 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Gefüllter Eierkuchen mit Hühnchen: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Liebespaare Jutta (56) & Jürgen (61), Bianca (38) & Matthias (47) sowie Falk (28) & Dominik (33) an.

Alle verfügbaren Folgen