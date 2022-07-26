Kassler mit Erbspüree und SpitzkohlJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 26.07.2022: Kassler mit Erbspüree und Spitzkohl
43 Min.Folge vom 26.07.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Olga (50) & Dmitri (42), Diethild (64) & Uwe (65) sowie Tim (34) & Marco (30).