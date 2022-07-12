Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 12.07.2022
43 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Schwiegereltern und ihre Schwiegerkinder: Rolf (77) & Jérôme (46), Christiane (61) & Dirk (55) sowie Monika (60) & Julia (34).

