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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tod auf der Straße

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 10.08.2026
Tod auf der Straße

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Tod auf der Straße

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In einem Motel wird ein Toter gefunden. Ganz offensichtlich hat er sich mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen - ein grausamer Anblick für die Spurensicherung. Doch die nähere Betrachtung des Tatorts lässt Zweifel an der Selbstmord-Theorie aufkommen. Und: Der 66-jährige Larry Burkhart verunglückt tödlich mit seinem Auto. War ein Herzinfarkt die Ursache dafür, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat?

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