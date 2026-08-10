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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Gefährliche Kräfte

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 10.08.2026
Gefährliche Kräfte

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 14: Gefährliche Kräfte

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Die zwölfjährige Jerra Kirby stirbt völlig unvermittelt in einem Freizeitpark in Orlando. Das Mädchen hielt sich im Wellenbad auf, als ihm plötzlich unwohl wurde. Jerra verließ das Wasser und brach tot zusammen. Was brachte das Kind um? Und: Ein Mann will seine Schwester auf ihrer abgelegenen Ranch besuchen, um seinen Geburtstag mit ihr zu feiern. Er findet die 45-jährige Eva nackt und tot auf dem Feld neben ihrem Geländewagen. Was ist passiert?

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