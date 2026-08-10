Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 15: Giftkontrolle
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Seit fünf Tagen wird der Bauleiter Chris Schaffer vermisst. Dann finden ihn Freunde tot in seinem Van. Scheinbar war der Mann drogenabhängig ... Der obdachlose Edward Stanton liegt tot auf der Rückbank seines Autos, das ihm auch als Unterkunft diente. Er ist über und über mit Blut bedeckt. Was tötete den Mann? Die zweifache Mutter Nancy Luger verschwindet nach einem Vorstellungsgespräch spurlos. Ihre geschundene Leiche taucht später in einem Straßengraben auf.
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