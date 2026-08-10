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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Giftkontrolle

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 10.08.2026
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 15: Giftkontrolle

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Seit fünf Tagen wird der Bauleiter Chris Schaffer vermisst. Dann finden ihn Freunde tot in seinem Van. Scheinbar war der Mann drogenabhängig ... Der obdachlose Edward Stanton liegt tot auf der Rückbank seines Autos, das ihm auch als Unterkunft diente. Er ist über und über mit Blut bedeckt. Was tötete den Mann? Die zweifache Mutter Nancy Luger verschwindet nach einem Vorstellungsgespräch spurlos. Ihre geschundene Leiche taucht später in einem Straßengraben auf.

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