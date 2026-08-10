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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Ein Schuss im Dunkeln

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 10.08.2026
Ein Schuss im Dunkeln

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Ein Schuss im Dunkeln

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Jamison Raynaud zieht für einen neuen Job nach Orlando, wo er zur Zwischenmiete bei seinem Kumpel Tom Burns unterkommt. Sie sitzen gemütlich bei ein paar Bierchen zusammen, als ein Schuss in die Stirn Jamison plötzlich niederstreckt. Sein Freund behauptet felsenfest, er hätte nicht geschossen - die Kugel hätte sich von alleine gelöst. Nun muss Dr. G feststellen, ob Tom lügt oder die Wahrheit sagt.

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