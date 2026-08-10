Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 16: Ein fataler Fehler
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der drogenabhängige Lucas Eaton übernachtet bei einem Freund auf dem Sofa - und wacht nicht mehr auf. Dr. G muss nun klären, ob der junge Mann wegen seiner vielen Probleme Selbstmord beging, oder ob ihn eine Überdosis tötete. Im zweiten Fall analysiert Dr. G den Tod von Hotelmanager Alexis Jones. Zunächst sieht es so aus, als sei er die Treppe hinuntergestürzt. Doch dann ergeben sich neue Indizien.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick