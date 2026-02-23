Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 10: A Needle in a Haystack
47 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Der geistig behinderte Jeffrey Ortiz bereitet sich gerade ein Sandwich zu, als er scheinbar grundlos hinfällt und sich dabei den Kopf am Küchentresen anschlägt. Danach begibt er sich zum Essen in sein Zimmer - und wird kurz darauf von seinem Cousin tot aufgefunden. Die Ursache für seinen Tod ist so selten, dass Dr. G und ihr Team geschockt sind. Das Ableben des Schmerzpatienten Greg Porter sieht zuerst nach Selbstmord aus. Kann die Obduktion das bestätigen?
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