Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

A Lingering Question

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 23.02.2026
Folge 11: A Lingering Question

47 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Tao Chen wird von seiner Frau erschossen - angeblich in Notwehr. Bei der Obduktion von Taos Leiche ermittelt Dr. G einige merkwürdige Befunde. Der Mann war zu Lebzeiten ein stadtbekannter Schläger mit krimineller Vergangenheit. Möglicherweise hat einer seiner Widersacher Taos Ableben schon vor dem tödlichen Schuss eingeleitet ... Und: Mildred Robinsons nackte Leiche wird in einem Wohnwagen gefunden. Wurde sie das Opfer einer Vergewaltigung mit anschließendem Mord?

SAT.1 GOLD
