Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

The Truth of the Matter

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 16.02.2026
The Truth of the Matter

The Truth of the MatterJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 8: The Truth of the Matter

47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Nach der Versöhnung mit ihrem Ex-Mann Bob begleitet Carol Moleskie ihn zum ersten und letzten Mal auf die Truthahnjagd: Aus Bobs Waffe löst sich ein Schuss und tötet Carol. Handelt es sich wirklich um einen Jagdunfall, oder hat Bob seine Frau erschossen? Und: Der Alkoholiker Kyle Gilbert stirbt zwei Wochen, nachdem er heftig verprügelt wurde. Auf den ersten Blick sind die Schläge Schuld an seinem Ableben. Doch Dr. G hat eine andere Theorie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 5 Staffeln und Folgen