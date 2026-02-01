Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 09.02.2026
46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Die Sucht nach verschreibungspflichtigen Medikamenten bestimmt das Leben der alleinerziehenden Mutter Melissa Riobe. Nach einem hässlichen Streit flüchtet Melissa aus ihrer Wohnung. Fünf Tage später wird sie tot in der Bleibe eines Freundes gefunden. Alles deutet zunächst auf eine Überdosis hin. Aber warum findet Dr. G keine Spur von Medikamenten in ihrem Magen?

