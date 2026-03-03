Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 17: Deadly Consequences
46 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Der aidskranke Ricky Hawthorne wird mit akuten Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus eingeliefert. Da die Ärzte keine Ursache finden können, entlassen sie ihn sehr schnell wieder. Kurze Zeit später bricht der Mann tot zusammen. Was wurde im Krankenhaus übersehen? Auch der schwer an Hepatitis C erkrankte Peter Hanlon stirbt eines plötzlichen Todes: Seine Schwester findet den Medikamentenabhängigen blutüberströmt an seinem Küchentisch.
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