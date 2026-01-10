Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwangsarbeit

sixxStaffel 3Folge 12
Folge 12: Zwangsarbeit

42 Min.Ab 12

Cuddy verdonnert House zum Ambulanzdienst, und tatsächlich stößt der Spezialist auf einen interessanten Fall: Ein Mann legt psychotisches Verhalten an den Tag, leidet unter Ohrenschmerzen und Schwindel. House entdeckt eine Kakerlake im Ohr des Patienten, aber da er sich vor dem Ambulanzdienst drücken will, verheimlicht er die Diagnose vor Cuddy und ordnet stattdessen eine Reihe überflüssiger Tests an. Allerdings hat er die Rechnung ohne Cameron gemacht ...

sixx
