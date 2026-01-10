Dr. House
Folge 13: Wie eine Nadel im Heuhaufen
41 Min.Ab 12
Beim Vorspiel erleidet der 16-jährige Stevie einen Atemstillstand. Der Drogentest fällt negativ aus und auch weitere Untersuchungen bringen keine Ergebnisse. Schon bald leidet der Junge unter akutem Leberversagen - das Team tappt im Dunkeln. Unterdessen kämpft House mit einer Rollstuhlfahrerin um seinen angestammten Parkplatz. Um seinen Platz zurückzubekommen, setzt er sich kurzerhand selbst in einen Rollstuhl ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
