Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Wie eine Nadel im Heuhaufen

sixxStaffel 3Folge 13
Wie eine Nadel im Heuhaufen

Wie eine Nadel im HeuhaufenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 13: Wie eine Nadel im Heuhaufen

41 Min.Ab 12

Beim Vorspiel erleidet der 16-jährige Stevie einen Atemstillstand. Der Drogentest fällt negativ aus und auch weitere Untersuchungen bringen keine Ergebnisse. Schon bald leidet der Junge unter akutem Leberversagen - das Team tappt im Dunkeln. Unterdessen kämpft House mit einer Rollstuhlfahrerin um seinen angestammten Parkplatz. Um seinen Platz zurückzubekommen, setzt er sich kurzerhand selbst in einen Rollstuhl ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen